Hybrigenics: la famille Ansel entre au capital information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 12:26

(CercleFinance.com) - Hybrigenics a annoncé hier soir avoir validé lors de son conseil d'administration l'accord conclu entre DMS Group et la famille Ansel portant sur la cession par DMS de 17% de son capital au profit du groupe familial.



Cet accord vient sceller l'échange de 2,08 millions d'actions DMS détenues par le groupe familial Ansel, soit 12,9% du capital de DMS, contre 46,54 millions d'actions Hybrigenics détenues par DMS Group, soit 17% du capital d'Hybrigenics.



Parallèlement, les parties ont conclu un pacte d'actionnaires organisant la gouvernance de la société Hybrigenics autour d'un conseil d'administration de six membres qui aura pour président Jean-Paul Ansel, le fondateur de DMS.



Cet accord stratégique s'inscrit dans la continuité de la transformation annoncée fin 2022 visant à consolider l'actionnariat et la gouvernance en vue de permettre à Hybrigenics de poursuivre son développement et d'affirmer son positionnement dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.



Avec cet investissement 'conséquent', Jean-Paul Ansel dit vouloir soutenir le développement du modèle économique de l'entreprise vers l'intégration synergique de technologies innovantes et en faire un 'précurseur' dans la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques.



Le titre Hybrigenics grimpait de 5,8% à la Bourse de Paris mercredi suite à ces annonces.