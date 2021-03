Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hybrigenics : émission convertible, le titre baisse Cercle Finance • 22/03/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - L'action Hybrigenics s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une émission d'obligations remboursables en actions nouvelles. Le titre chute actuellement de plus de 8% alors que l'indice CAC Mid & Small abandonne seulement 0,2%. Le financement mis en place par la société biopharmaceutique - pour un montant total maximum de 50 millions d'euros - doit s'opérer via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles. Hybrigenics précise que l'opération est intégralement réservée à la société d'investissement Iris qui, d'après le spécialiste de l'injection de cellules souches, lui offre des conditions financières 'très attractives'. 'Ces fonds nous permettront, à l'image d'un SPAC, de saisir des opportunités d'investissements avec des retours sur investissement significatifs', explique l'entreprise. Hybrigenics souligne qu'elle disposera ainsi des moyens financiers pour saisir des opportunités d'investissements en visant des sociétés 'novatrices' dans l'univers de la médecine personnalisée (biotech, cellules souches autologues, beauté, anti-aging, microbiote, probiotique et compléments alimentaires en particulier). Ces cibles ont, pour certaines, d'ores et déjà été identifiées, précise la société dans son communiqué.

Valeurs associées HYBRIGENICS Euronext Paris -9.13%