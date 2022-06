Hybrigenics : accord de distribution aux Etats-Unis pour sa filiale Stemcis

(AOF) - Stemcis, filiale d'Hybrigenics spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique et reconstructrice, entre sur le marché américain.Lors du congrès IMCAS, congrès mondial de la chirurgie et de la médecine esthétique qui s'est tenu du 3 au 5 juin à Paris au Palais des congrès, Stemcis et la société américaine Overnia ont conclu un accord de distribution exclusif.

En vertu de cet accord de distribution, Overnia disposera de droits exclusifs pour la vente, la commercialisation et la distribution des kits et protocoles de traitement des chirurgies reconstructives et des chirurgies esthétiques auprès de chirurgiens et de cliniques spécialisée saux Etats-Unis.

L'équipe de vente d'Overnia, implantée en Californie, se chargera des ventes et de la formation. Cette région des Etats-Unis est un centre majeur de la chirurgie esthétique et reconstructive.

