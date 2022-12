Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hybrigenics: 60 millions d'euros de C.A. visé à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - Hybrigenics a dévoilé lundi les objectifs de son dernier plan stratégique, qui font notamment apparaître une prévision de chiffre d'affaires de 60 millions d'euros à horizon 2025.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique dit vouloir accélérer les synergies entre ses filiales en vue de devenir un acteur 'incontournable' dans le domaine du développement du médicament.



Son plan stratégique, structuré en trois phases, s'appuie tout d'abord sur la phase 'Renaissance', qui a débuté fin 2021 et qui s'étendra jusqu'en 2023, se concentrant sur l'affirmation d'une nouvelle identité.



L'objectif est d'identifier clairement le groupe en tant qu'acteur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, favorisant ainsi le rétablissement de la croissance et la génération de trésorerie.



La phase 'Transformation', qui se poursuivra jusqu'en 2025, doit quant à elle faire évoluer le modèle économique d'Hybrigenics vers l'intégration synergique des technologies pour en faire un 'précurseur' dans la chaîne de valeur du développement des traitements thérapeutiques.



Enfin, la phase 'Expansion', qui débutera en 2024, verra s'accélérer le déploiement international en contribuant à augmenter le chiffre d'affaire.



A l'issue du plan, Hybrigenics vise à réaliser un chiffre d'affaires total avec l'ensemble de ses filiales (Stemcis, Inoviem Scientific, Bcell Design, Pims Technology) de 60 millions d'euros à horizon 2025, à comparer à un chiffre d'affaires attendu autour de deux millions d'euros cette année.



A la Bourse de Paris, l'action Hybrigenics évoluait peu et cédait 1,3% lundi en milieu de journée suite à toutes ces annonces.





