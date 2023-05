Hunyvers : résultat net trimestriel en hausse de 60% et perspectives confirmées

(AOF) - Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, annonce un résultat net du premier semestre (terminé le 28 février 2023) en hausse de 60% à 700 000 euros contre 400 000 en 2022. Le chiffre d’affaires est en hausse de 13,3% à 45,2 millions d’euros et le résultat d’exploitation progresse de 45% à 1 million d’euros. A l’horizon 2025, la société vise toujours un chiffre d’affaires supérieur à 170 millions d'euros , dont 135 à 140 millions provenant de la croissance organique, accompagné d’une marge d’exploitation de 6,5%.

La société affirme que les contraintes pesant sur l'offre des constructeurs de VDL " ont connu un début de normalisation " (meilleure disponibilité des châssis, détente des prix des composants), entraînant à partir du deuxième trimestre de l'exercice " une stabilisation des prix de vente et un rééquilibrage du mix en faveur des ventes de véhicules neufs ".

Elle signale également une " montée en puissance de l'activité services ", " fortement génératrice de marges ", qui " associée à l'amélioration continue de la rentabilité des concessions récemment intégrées, ont alimenté une progression soutenue de la rentabilité sur la période ".

