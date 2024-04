Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hunyvers: progression de 13% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Hunyvers affiche pour son premier semestre 2023-24 un chiffre d'affaires de 51,3 millions d'euros, en progression de 13,4% grâce à des opération de croissance externes sans lesquelles il s'est tassé de 1,2% en organique.



Le spécialiste du voyage en camping-cars et du tourisme itinérant confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2024-25, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.



Par ailleurs, Hunyvers annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Pneumarine Services, société basée à Gradignan (Gironde) et ayant dégagé un million d'euros de chiffre d'affaires lors de l'exercice clos le 30 septembre 2023.





Valeurs associées HUNYVERS Euronext Paris -1.64%