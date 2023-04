Hunyvers : les revenus semestriels soutenus par les acquisitions

(AOF) - Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, publie un chiffre d’affaires consolidé total en hausse de 13% sur le premier semestre 2023, à 45,2 millions d‘euros. Il a reculé de 4,6% en données comparables. La société souligne que l’activité est traditionnellement plus faible au premier semestre (1er septembre-fin février) qu’en seconde moitié d’exercice (1er mars-31 août), en raison d’une forte saisonnalité des commandes de véhicules de loisirs au printemps.

La contribution des acquisitions s'établit à 7,1 millions d'euros sur le semestre, intégrant l'activité des sociétés Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, toutes deux consolidées depuis fin juin 2022.

" Les difficultés d'approvisionnement ressenties depuis près d'un an sont en voie d'amélioration avec, chez les constructeurs, une meilleure disponibilité des châssis et une moindre pression inflationniste sur les composants se traduisant, au niveau de Hunyvers, par un raccourcissement des délais de livraison et une stabilisation des prix de vente " a commenté la société à propos de ses perspectives.

Dans cet environnement favorable, Hunyvers entend poursuivre la feuille de route annoncée lors de son introduction en Bourse. La société va notamment poursuivre sa politique de croissance externe active et sélective dans un paysage concurrentiel qui demeure fragmenté. Cette stratégie s'est concrétisée par trois acquisitions en moins d'un an dont la dernière, Caravanes Cassegrain, vient d'intégrer le périmètre de consolidation le 1er avril 2023.

A horizon 2025, Hunyvers confirme viser un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros, dont 135 à 140 millions provenant de la croissance organique.

