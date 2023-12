Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hunyvers: les résultats annuels déçoivent, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Hunyvers, un spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, a fait état jeudi d'une baisse un peu plus marquée que prévu de son résultat opérationnel sur l'exercice clos le 31 août 2023.



Le groupe, qui détient 15 concessions de camping-cars, a vu son résultat d'exploitation se replier de 13,2% à 5,4 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023.



Hors coûts liés à l'intégration de la société Ypo Camp Sublet, en pleine restructuration, le résultat d'exploitation aurait atteint 5,9 millions d'euros sur l'exercice 2022/2023.



Cette performance est inférieure à la prévision établie par les analystes d'Euroland, qui visaient un résultat de six millions d'euros.



Le chiffre d'affaires consolidé est, lui, ressorti à 112,4 millions d'euros, en progression de 16,1% par rapport à l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Hunyvers indique qu'il prévoit d'afficher une nouvelle croissance de son activité sur l'exercice 2023/2024, qui a démarré début septembre.



Sa rentabilité d'exploitation devrait quant à elle bénéficier de la finalisation de la réorganisation chez Ypo Camp Sublet, de la contribution croissante des autres acquisitions, de la reprise de l'essor des services et de la montée en puissance du pôle nautisme.



A plus long terme, la société confirme l'ensemble de ses objectifs financiers, visant toujours à l'horizon de l'exercice 2024/2025 un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.



Suite à ces annonces, le titre Hunyvers coté à la Bourse de Paris cédait plus de 2% jeudi matin. Il affiche une progression de 18% depuis le début de l'année, contre un recul de 1,5% pour l'indice CAC Mid & Small.





