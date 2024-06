Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hunyvers: le titre recule après des résultats sans surprise information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Hunyvers, un spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, cède du terrain lundi en Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels jugés sans surprise.



Sur les six mois clos fin février, le chiffre d'affaires du groupe, qui détient des concessions de camping-cars et de bateaux, s'inscrit en progression de 13,4% à 51,3 millions d'euros, mais l'activité à périmètre ressort en repli de 1,2%.



L'évolution du 'mix' en faveur des véhicules neufs, moins générateurs de marges, a par ailleurs freiné la progression de la marge brute, même si cette dernière a atteint un montant record de dix millions d'euros (+6,7%).



Le résultat d'exploitation ressort e perte de 0,9 million d'euros, à comparer avec un profit d'un million d'euros au premier semestre de l'exercice 2022-2023, une évolution que le groupe explique par une saisonnalité fortement accrue au niveau de son activité nautisme.



S'agissant de ses perspectives, Hunyvers dit prévoir un net rebond de ses résultats sur le second semestre, avec une nouvelle croissance dynamique de son chiffre d'affaires et une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle.



La société a confirmé par ailleurs viser pour l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros, accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.



Evoquant des résultats 'sans surprise', les analystes d'Euroland maintiennent leur recommandation d'achat tout en abaissant leur objectif de cours sur la valeur à 15,5 euros contre 17,5 euros précédemment afin de refléter l'impact de la baisse des comparables.



Suite à ces annonces, l'action Hunyvers perdait 0,8% lundi matin à la Bourse de Paris.





