Hunyvers: exercice de l'option de surallocation

(CercleFinance.com) - Hunyvers annonce que CIC Market Solutions a exercé l'option de surallocation à hauteur de 1,8 million d'euros, donnant lieu à l'émission de 150.502 actions nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 172.500) au prix de 12 euros par action.



En conséquence, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris s'élève à 1.300.502, soit 33,6% du capital du spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, portant ainsi la taille de l'émission à 15,6 millions d'euros.



Les fonds levés supplémentaires issus de l'exercice de l'option de surallocation dotent Hunyvers de moyens renforcés pour poursuivre sa stratégie de croissance externe et son développement digital au travers de sa plateforme Caramaps.





