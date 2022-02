Hunyvers en route vers la Bourse

(AOF) - Hunyvers a franchi la première étape vers son introduction en Bourse sur Euronext Growth, avec l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Créé en 2006, Hunyvers est un spécialiste du tourisme itinérant commercialisant des Véhicules De Loisirs (VDL) tels que des camping-cars, des vans ou des caravanes de plusieurs marques, neufs et d’occasion. Le groupe opère dans le centre de la France à travers un réseau de 15 concessions dont 3 concessions dédiées au nautisme (Arcachon, Gujan-Mestras, Biscarosse).

Lors de son dernier exercice, clos fin août 2021, Hunyvers a réalisé un chiffre d'affaires de 64,5 millions d'euros, un taux de marge brute de 18,4%, un Ebitda de 3,2 millions d'euros et un résultat net (part du groupe) de 2,3 millions d'euros.

A moyen terme, Hunyvers se donne d'ambitieux objectifs. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros en 2025 grâce à un mix de croissance organique et de croissance externe, et un résultat d'exploitation de 6,5% du chiffre d'affaires.

" Notre société évolue dans le secteur du véhicule de loisirs et du voyage itinérant, un marché qui est à la fois ancien et très ancré dans la mémoire collective, mais qui connait pourtant un très fort développement car il répond à des aspirations de nature et de liberté de plus en plus affirmées dans nos sociétés ", a commenté Julien Toumieux, le PDG de Hunyvers.

" La crise sanitaire a été le révélateur de cette tendance, le camping-car ou la caravane apparaissant à la fois comme un moyen de retrouver de la liberté face aux restrictions imposées à nos déplacements et comme une bulle protectrice face à la pandémie ", a ajouté le dirigeant.