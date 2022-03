Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hunyvers: en hausse pour son premier jour de cotation information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 11:49









(CercleFinance.com) - L'action Hunyvers, un spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, s'inscrivait en nette hausse mardi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris.



En fin de matinée, le titre - introduit sur Euronext Growth - prenait 4%, une hausse qui illustre l'appétit des investisseurs pour ce secteur qui a bénéficié du changement des habitudes des consommateurs durant la crise sanitaire.



A ses niveaux actuels, le cours de l'action induit une capitalisation boursière de près de 46,5 millions d'euros.



Hunyvers précise que l'offre a connu un 'très grand succès' auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, avec un placement global sursouscrit près de deux fois et une offre sursouscrite presque trois fois.



Hunyvers, le deuxième acteur en France de la distribution de véhicules de loisirs, exploite un réseau de 15 concessions et plus de 45 marques distribuées en Europe.



Son introduction en Bourse a pour objectif de faire de la société un 'référent européen du tourisme itinérant' en intensifiant sa croissance externe en France et en Europe.



La société compte également accélérer son pôle digital, notamment grâce au développement de Caramaps, son application dédiée au voyage itinérant.



Le prix de l'offre avait été fixé à 12 euros par action.





