Hunyvers: croissance de 17% de l'activité à neuf mois

(CercleFinance.com) - Hunyvers indique avoir dégagé une activité sur neuf mois en croissance de 16,8% à 91,2 millions d'euros, grâce à une contribution de 12,4 millions provenant des acquisitions de Caravanes Cassegrain, Marine Plaisance et Groupe LBC Nautic en 2023.



À périmètre constant, les ventes ont progressé de 0,9%, une croissance organique de 1,3% dans les véhicules de loisirs ayant plus que compensé une baisse de 14,5% dans le nautisme, qui a pâti de conditions météorologiques particulièrement défavorables au printemps.



Hunyvers confirme viser une nouvelle croissance dynamique de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24, ainsi qu'une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur le second semestre par rapport au premier.





