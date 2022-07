Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hunyvers annonce la finalisation des acquisitions information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - Hunyvers annonce la finalisation des acquisitions de Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet consécutive à la signature des accords exclusifs en date respectivement du 13 et du 31 mai. Les deux sociétés seront intégrées au sein du groupe à compter 1er juillet 2022.



Martin Caravanes (près de Clermont-Ferrand) et Ypo Camp Sublet (Lyon), tous deux spécialisés dans la distribution de véhicules de loisirs ont réalisé en 2021 des chiffres d'affaires de respectivement plus de sept et 12 millions d'euros.



Ces deux acquisitions constituent un jalon important pour réaliser l'objectif au 31 août 2025 de Hunyvers, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros au 31/08/2025 accompagné d'une marge d'exploitation de 6,5%.





Valeurs associées HUNYVERS Euronext Paris +0.17%