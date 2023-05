Humeur positive sur les marchés, portés par la bonne santé de l'emploi américain

Les marchés boursiers connaissent un rebond vendredi, portés par un vigoureux rapport sur l'emploi qui illustre la résilience de l'économie américaine mais qui pourrait encourager la Banque centrale américaine à continuer à relever ses taux.

Les indices européens rebondissaient après les points bas atteints la veille. Paris reprenait 1,02%, Francfort 1,07%, Londres 0,86% et Milan 2,15% vers 14H00 GMT.

La Bourse de New York reprenait des couleurs après avoir été plombée par les banques régionales jeudi. Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 1,16%, l'indice Nasdaq montait de 1,03% et l'indice élargi S&P 500 prenait 1,11%.

Cette semaine la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) ont chacune annoncé une hausse de 0,25 point de pourcentage de leurs taux directeurs dans leur combat contre l'inflation, sans donner d'indication claire sur leurs prochaines manoeuvres.

Événement du jour, le marché de l'emploi aux Etats-Unis a rebondi de manière inattendue en avril, avec des créations d'emplois en hausse et un taux de chômage en baisse, bien loin du ralentissement attendu dans la lutte contre la forte inflation.

"Les chiffres plus solides que prévu de l'emploi sont probablement une bonne nouvelle pour les actions et le marché du pétrole même si un marché robuste du travail est à double tranchant: d'un côté, cela soutient la consommation et de l'autre, le risque que l'inflation reste plus élevée plus longtemps augmente", commente Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Point d'attention particulier pour les investisseurs qui craignent une boucle prix-salaires, les rémunérations ont poursuivi leur ascension en avril: la hausse du salaire horaire moyen est de 4,4% sur un an.

Si l'inflation reste plus marquée, la Fed pourrait être incitée à ne pas interrompre son cycle de hausse de taux.

Dans cette perspective, les taux d'intérêt des dettes des États progressaient nettement sur le marché obligataire vers 13H50 GMT. Celui de l'obligation allemande à 10 ans valait 2,29% contre 2,18% à la clôture de la veille. Son pendant américain s'élevait à 3,45% contre 3,35% la veille.

Apple surpasse les attentes

Le moral des investisseurs est soutenu par les résultats d'Apple, substantiellement au-dessus des attentes du marchés grâce à une légère augmentation des ventes d'iPhone.

Son chiffre d'affaires a atteint près de 95 milliards de dollars pour la période de janvier à mars et le groupe californien a dégagé 24 milliards de bénéfice net. Son action montait de 2,65% dans les premiers échanges à Wall Street.

Les banques au rebond

Les actions des banques régionales américaines rebondissaient à Wall Street après avoir lourdement chuté la veille, notamment la Californienne PacWest, qui regagnait 48,26%.

Dans la foulée, les banques européennes repartaient à la hausse.

Intesa Sanpaolo montait de 4,05% à Milan après avoir rapporté un bénéfice net supérieur aux prévisions des analystes. Unicredit gagnait 3,71%.

A Francfort, Deutsche Bank progressait de 4,65% et Commerzbank de 5,62%.

A Paris, BNP Paribas prenait 2,72% et Société Générale 2,41%.

Adidas en forme olympique

L'équipementier sportif allemand Adidas (+8,63%) réjouissait les investisseurs après avoir annoncé une perte moins lourdes que prévu, 39 millions d'euros, l'entreprise étant pénalisée par l'arrêt brutal des baskets Yeezy du rappeur américain Ye, anciennement appelé Kanye West.

Du côté du pétrole et des devises

Le dollar remontait, soutenu par des créations d'emplois qui ont rebondi en avril aux Etats-Unis remettant en question l'idée que l'économie américaine, et donc l'inflation, refroidit.

Vers 13H55 GMT, le billet vert gagnait 0,19% à 1,0991 dollar pour un euro.

Les prix du pétrole tentaient de combler leurs lourdes pertes de la semaine. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, pour livraison en juin, gagnait 4,30% à 71,54 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, à échéance en juillet, prenait 3,83%, à 75,28 dollars. Sur la semaine, ils perdent encore près de 7%.

bur-pan/fs