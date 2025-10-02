Humana voit 20 % de ses membres adhérer à des régimes d'assurance-maladie bien cotés

Humana HUM.N a déclaré jeudi qu'il avait environ 20% de ses membres actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles et plus pour 2026, sur la base de données préliminaires.

Les données préliminaires sur les cotes d'étoiles ont été accessibles par inadvertance sur le Plan Finder des Centers for Medicare and Medicaid Services pendant une période de temps mercredi, a déclaré l'assureur santé dans un dépôt réglementaire.

Le CMS, qui fait partie du ministère américain de la santé et des services sociaux, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur la date de publication des évaluations.

L'agence attribue aux plans Medicare Advantage, qui couvrent les Américains âgés de 65 ans ou plus, des notes allant de 1 à 5, 5 étant la note la plus élevée, afin d'aider les bénéficiaires à faire leur choix.

Humana a déclaré qu'elle avait environ 1,2 million, ou 20%, de ses membres actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage bien notés pour 2026, avec une note d'étoile moyenne de 3,61, cohérente avec sa note d'étoile moyenne de 2025.

La société a également 14% de ses membres dans des plans 4,5 étoiles en 2026, en hausse par rapport à 3% en 2025, a déclaré la société dans le dépôt.