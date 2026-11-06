Humana revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la baisse des coûts médicaux

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(Ajout de précisions sur les coûts médicaux au paragraphe 5, et sur la perte trimestrielle au paragraphe 8)

Humana HUM.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice annuel, tablant sur une maîtrise des coûts médicaux tout au long de l'année.

La société, l’un des principaux fournisseurs de régimes Medicare Advantage destinés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, va à contre-courant d’un reculobservé dans l’ensemble du secteur en augmentant le nombre d’adhésions à ces régimes, alors que ses concurrents enregistrent un recul général .

“Humana obtient des résultats positifs pour nos adhérents, nos patients et leur santé,” a déclaré Jim Rechtin, directeur général. “Nous améliorons également de plus en plus nos performances financières et opérationnelles afin d’être “en avance” sur notre plan.”

La société a annoncé un ratio trimestriel des coûts médicaux – c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 93,7% dans son segment assurance, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 94,39%, selon les données compilées par LSEG.

Elle a indiqué que les tendances en matière de coûts médicaux et pharmaceutiques sont conformes à ses prévisions, voire meilleures, tant pour les nouveaux adhérents que pour les adhérents existants.

La hausse de 23% du nombre d’adhérents individuels au programme Medicare Advantage depuis le début de l’année jusqu’au troisième trimestre correspond à ses prévisions d’une croissance d’environ 25% du nombre d’adhérents d’ici 2026, a précisé la société.

Autrefois source majeure de croissance des bénéfices pour les assureurs, ces régimes Medicare Advantage gérés par le secteur privé subissent depuis trois ans la pression de la hausse des coûts médicaux, conjuguée à un resserrement des taux de remboursement.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté d’au moins 9,50 dollars par action, contre une estimation précédente d’au moins 9 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 9,15 dollars par action pour 2026.

Sur une base ajustée, elle a enregistré une perte trimestrielle de 70 centimes par action, contre une perte estimée à 1 dollar par action par les analystes.