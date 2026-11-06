Humana revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une meilleure gestion des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre d'adhérents individuels au programme Medicare Advantage a augmenté de 23 % depuis le début de l'année

* Le ratio des coûts d'exploitation trimestriels de CenterWell s'est détérioré

* Le ratio des coûts médicaux du segment Assurance est inférieur aux estimations des analystes

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 7; ratio d'exploitation unitaire dans le dernier paragraphe, ajout d'un graphique)

Humana HUM.N a revu à la haussevendredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé des coûts médicaux inférieurs aux prévisions au troisième trimestre.

La société, l’un des principaux fournisseurs de régimes Medicare Advantage destinés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, va à contre-courant d’un reculobservé à l’échelle du secteur en augmentant le nombre d’adhésions à ces régimes, alors que ses concurrents enregistrent un recul plus général .

Son ratio trimestriel des coûts médicaux , c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 93,7% dans son segment assurance, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes (94,39%), selon les données compilées par LSEG.

La société a indiqué que l’évolution des coûts médicaux et pharmaceutiques était conforme aux prévisions, voire meilleure, tant pour les nouveaux adhérents que pour les adhérents existants.

Ces prévisions revues à la hausse témoignent d’une forte confiance dans l’évolution des coûts, qui ne se reflétait pas dans le consensus des investisseurs, a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald.

La hausse de 23 % du nombre d’adhérents individuels au programme Medicare Advantage enregistrée par Humana depuis le début de l’année jusqu’au troisième trimestre correspond à ses prévisions d’une croissance d’environ 25 % du nombre d’adhérents d’ici 2026, a indiqué la société.

Selon Julie Utterback, analyste chez Morningstar, les investisseurs pourraient être déçus par la hausse modeste des prévisions, qui laisse entrevoir une perte substantielle au quatrième trimestre.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services ont publié en octobre leur classement par étoiles pour les plans Medicare Advantage 2027, dans lequel Humana a surpassé ses principaux concurrents , ont indiqué les analystes.

Ces notations, sur une échelle de une à cinq étoiles, sont liées aux primes versées aux assureurs.

Humana a déclaré que l’élargissement de sa base d’adhérents et son retour parmi les plans les mieux notés lui permettraient de libérer le potentiel de rentabilité de l’activité d’ici 2028. La société table sur un bénéfice annuel ajusté d’au moins 9,50 dollars par action, contre au moins 9 dollars par action estimés précédemment. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 9,15 dollars par action pour 2026.

Sur une base ajustée, elle a enregistré une perte trimestrielle de 70 cents par action, contre une perte estimée à 1 dollar par action par les analystes.

CenterWell, la division de soins de santé de l’entreprise, qui fournit des soins primaires et d’autres services destinés aux personnes âgées, a affiché un ratio de coûts d’exploitation trimestriel de 95,9%, en hausse par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est principalement due à la hausse des coûts des soins primaires, largement "concentrée sur un groupe de patients spécifiques dans une seule zone géographique".