Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Humana : relèvement d'objectif de BPA annuel Cercle Finance • 06/11/2019 à 15:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, Humana indique relever son objectif de BPA pour l'exercice 2019, l'anticipant désormais aux environs de 18,32 dollars en données publiées et de 17,75 dollars en ajusté. Sur son troisième trimestre, la compagnie d'assurance-santé a vu son bénéfice net se tasser de 1,5% à 888 millions de dollars, soit 5,14 dollars par action. En ajusté, le BPA s'est toutefois accru de 10% à 5,03 dollars. 'Nos réalisations opérationnelles et notre performance financière en 2019 nous mettent en bonne position pour une année 2020 solide à la fois en termes d'adhésions Medicare Advantage et de croissance du BPA', estime le groupe de Louisville (Kentucky).

Valeurs associées HUMANA NYSE +3.50%