Humana présente des prévisions pessimistes pour 2026 en raison de la baisse de ses évaluations de qualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 1, des détails sur les coûts au paragraphe 7)

Humana HUM.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, alors que l'assureur santé s'attend à un coup dur en raison de la baisse des évaluations de qualité de ses plans Medicare Advantage pour les adultes plus âgés, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 8% avant la cloche.

La baisse des évaluations de qualité de ses plans Medicare Advantage est devenue une préoccupation majeure pour 2026, car elle pourrait coûter à Humana des millions de dollars en bonus versés par le gouvernement américain.

Humana est l'un des plus grands fournisseurs de plans Medicare Advantage pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées, et tire la majeure partie de ses revenus de ces plans.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 soit d'au moins 9 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 11,92 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le niveau de conservatisme dans les perspectives initiales pour 2026 est plus élevé que d'habitude pour tenir compte de l'environnement dynamique, a déclaré la société dans ses remarques préparées.

Humana a revu ses tarifs et ajusté ses prestations pour consolider ses bénéfices tout en faisant face aux pressions persistantes sur les coûts qui ont saisi le secteur depuis plus de deux ans.

La société a annoncé un ratio trimestriel de coûts médicaux, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux, de 93 %, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes.

Dans le même temps, les investisseurs sont restés sur le qui-vive, car l'assureur maladie a augmenté le nombre de ses adhérents, tandis que ses principaux concurrents se sont retirés du marché Medicare Advantage.

La société prévoit que le nombre d'adhérents individuels à Medicare Advantage en 2026 augmentera d'environ 25 % par rapport à l'année précédente.

Elle s'attend à ce qu'environ 45 % de ses membres soient inscrits dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles et plus pour 2026.

Humana a enregistré une perte ajustée de 3,96 dollars par action au quatrième trimestre, contre une perte estimée à 4,01 dollars par action.