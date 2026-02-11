Humana en baisse après avoir prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N chutent de 4 % à 173,99 $ avant le marché

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 soit d'au moins 9 $ par action, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 11,92 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare: "Pour 2026, le niveau de conservatisme dans nos prévisions initiales est plus élevé que d'habitude pour tenir compte de l'environnement dynamique"

** Humana s'attend à une croissance des adhésions individuelles à Medicare Advantage en 2026 d'environ 25% par rapport à 2025

** La société affiche une perte ajustée de 3,96 dollars au quatrième trimestre, contre une perte estimée à 4,01 dollars

** Le chiffre d'affaires total de Humana au 4ème trimestre s'est élevé à 32,64 milliards de dollars par rapport aux estimations de 32,08 milliards de dollars

** L'action a baissé de 29,2% en 2025