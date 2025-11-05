Humana dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à des primes plus élevées et à des coûts médicaux stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a publié un bénéfice pour le troisième trimestre qui a dépassé les estimations de Wall Street mercredi, aidé par des primes plus élevées et des coûts médicaux qui étaient en ligne avec les attentes de l'assureur santé.

L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs de plans Medicare Advantage, dans le cadre desquels le gouvernement américain paie aux assureurs privés un taux fixe pour gérer les soins de santé des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que des personnes handicapées.

Ces deux dernières années, le secteur de l'assurance maladie a dû faire face à des coûts obstinément élevés en raison de l'utilisation accrue des services de santé dans le cadre des plans soutenus par le gouvernement.

Humana s'est efforcée de contenir les coûts en modifiant les prix de ses plans et en ajustant les prestations afin d'augmenter ses bénéfices.

Elle s'attend désormais à une baisse d'environ 425 000 membres dans ses plans individuels Medicare Advantage, ce qui représente une amélioration par rapport à la perte de 500 000 membres attendue précédemment. Cette amélioration est due à une meilleure fidélisation des adhérents et à des ventes supérieures aux prévisions.

"Nous considérons que la croissance des membres est positive, soutenue par notre tarification 2026 MA et le repositionnement des plans et des prestations que nous avons mené au cours des deux dernières années", a déclaré la société dans des remarques préparées avant un appel avec des analystes.

Humana s'attend à ce que la plupart de ses nouveaux membres soient sur des plans plus élevés pour 2026.

Son ratio trimestriel de coûts médicaux - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - s'est établi à 91,1%. Humana a déclaré que le ratio des coûts médicaux était conforme à ses attentes, à savoir "juste au-dessus de 91%". Les analystes s'attendaient à un ratio de 90,90 %, selon les données compilées par LSEG.

Humana a également réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'environ 17 dollars par action.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 3,24 dollars par action,dépassant les estimations de 2,82 dollars par action.