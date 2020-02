Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Humana : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 05/02/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Humana affiche un BPA ajusté de 2,28 dollars au titre des trois derniers mois de 2019, en baisse de 14% par rapport à celui de la même période en 2018, mais dépassant de huit cents l'estimation moyenne des analystes. 'Le segment détail a terminé l'année en force, avec un ratio de dépenses en prestations meilleur de 70 points de base que le milieu de fourchette d'objectifs initiale, grâce à une utilisation moindre qu'attendu', souligne le groupe d'assurance-santé. Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté de 17,87 dollars, à comparer à une prévision précédente d'environ 17,75 dollars, le groupe de Louisville (Kentucky) vise une fourchette cible allant de 18,25 à 18,75 dollars pour 2020.

Valeurs associées HUMANA NYSE +4.37%