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Huit États demandent à un juge américain de bloquer temporairement la fusion entre Nexstar et Tegna
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 20:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Huit États ont demandé vendredi à un juge américain d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion de Nexstar Media Group et Tegna, d'un montant de 3,5 milliards de dollars.

Jeudi, les propriétaires de stations de radiodiffusion locales ont reçu l'approbation de la Federal Communications Commission et du ministère américain de la justice et ont déclaré qu'ils avaient conclu la transaction.

Les États affirment que l'opération, qui créerait le plus grand groupe de stations de radiodiffusion aux États-Unis, , "mettrait plus de programmes de radiodiffusion entre les mains de moins de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la fourniture d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans l'ensemble du pays".

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NEXSTAR MED GRP
226,5100 USD NASDAQ +1,55%
TEGNA
20,045 USD NYSE 0,00%
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