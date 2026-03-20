Huit États demandent à un juge américain de bloquer temporairement la fusion entre Nexstar et Tegna

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Huit États ont demandé vendredi à un juge américain d'émettre une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher la fusion de Nexstar Media Group et Tegna, d'un montant de 3,5 milliards de dollars.

Jeudi, les propriétaires de stations de radiodiffusion locales ont reçu l'approbation de la Federal Communications Commission et du ministère américain de la justice et ont déclaré qu'ils avaient conclu la transaction.

Les États affirment que l'opération, qui créerait le plus grand groupe de stations de radiodiffusion aux États-Unis, , "mettrait plus de programmes de radiodiffusion entre les mains de moins de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la fourniture d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans l'ensemble du pays".