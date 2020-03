Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : vise une croissance des ventes de 0-2% en 2020 Cercle Finance • 05/03/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Hugo Boss a indiqué ce jour avoir 'fait des progrès significatifs dans l'exécution de sa stratégie' pendant l'exercice 2019, et s'attendre en 2020 à une croissance de ses ventes (malgré un impact prévisible du coronavirus) de l'ordre de 0 à +2%. S'agissant de 2019, les ventes, corrigées des facteurs de change, ont ainsi augmenté de 2%, portées à 2,9 milliards d'euros. L'EBIT s'affiche pour sa part à 333 millions d'euros, en retrait de -4%. 'Après un très bon début 2020, notre activité en Asie est actuellement fortement impactée par la propagation du coronavirus. Néanmoins, nous sommes fermement convaincus du grand potentiel de nos marques BOSS et HUGO dans cette région clé', a déclaré le PDG, Mark Langer.

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA +0.89%