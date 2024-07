Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: titre en berne, un analyste partage son conseil information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Hugo Boss cède près de 4% à Francfort, alors que Deutsche Bank a confirmé, plus tôt dans la journée, sa recommandation 'achat' sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 76 à 70 euros, appréciant le cas d'investissement structurel, mais jugeant que 'les perspectives à court terme restent difficiles' pour le groupe.



'Nous pensons que la communication de Hugo Boss a été très cohérente depuis la sortie du premier trimestre, mais avons eu l'impression que les éléments négatifs des commentaires ont été un peu plus soulignés ces derniers temps', explique le broker.



De plus, il a remarqué que la maison de vêtements allemande 'a dû devenir un peu plus promotionnelle au cours du mois de juin, car de grandes parties de la gamme de produits étaient à prix réduit pendant la majeure partie du mois'.







Valeurs associées HUGO BOSS 40,62 EUR XETRA -3,61%