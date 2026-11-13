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Hugo Boss sans grand changement après la nomination d'un nouveau DG
information fournie par AOF 13/11/2026 à 11:47

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(Zonebourse.com) - Hugo Boss reste bloqué dans le ventre mou de l'indice des moyennes capitalisations allemandes MDAX vendredi matin à la Bourse de Francfort suite à la nomination d'un nouveau directeur général, David Epstein, dans un contexte de changement drastique d'actionnariat chez le groupe de mode.

Vers 11h30, le titre du confectionneur recule de 0,2% à 38,3 euros alors que son indice sectoriel européen affiche un repli de l'ordre de 0,7%.

Le distributeur britannique Frasers Group a annoncé hier soir qu'il avait décidé de placer l'un de ses cadres dirigeants à la tête de Hugo Boss en la personne de David Epstein, jusqu'ici directeur des partenariats avec les marques, appelé à succéder à Daniel Grieder à partir de janvier 2027 à la direction générale de l'entreprise.

Une nomination qui illustre l'emprise grandissante de Frasers, désormais devenu actionnaire majoritaire, sur la gouvernance de la société.

Selon une notification parue à la fin du mois d'octobre, Frasers détient plus de 49,4% des droits de vote, auxquels s'ajoutent 21,8% sous forme d'instruments financiers, soit plus de 71% au total.

Hugo Boss avait déjà connu plusieurs changements de direction cette année. Le directeur financier Yves Müller était parti, remplacé par Ivica Maric en octobre, et le directeur commercial Oliver Timm quittera l'entreprise fin novembre, selon une annonce faite cette semaine.

En septembre, Hugo Boss avait officialisé la nomination de Michael Murray, le directeur général de Frasers Group, à la présidence de son conseil de surveillance.

Les analystes restent sur leur faim

Cette vaste réorganisation ne parvenait toutefois pas à véritablement rassurer les analystes alors que le secteur de l'habillement est frappé de plein fouet par la persistance des tensions inflationnistes, qui érode le pouvoir d'achat des consommateurs.

"On disposait déjà d'une visibilité limitée sur la reprise de la demande et ces changements à l'équipe de direction, avec maintenant l'arrivée d'un nouveau DG, ne font qu'ajouter à l'incertitude ambiante", réagissent ce matin les analystes de Jefferies.

Disant percevoir peu de catalyseurs en vue d'une inflexion positive, le courtier américain explique qu'il préfère rester prudent sur le dossier à l'approche de l'exercice 2027, renouvelant ainsi sa recommandation "conserver" avec un objectif de cours fixé à 37 euros.

Pas d'emballement non plus du côté de DZ Bank, la banque allemande réitérant elle aussi son conseil "conserver" avec une cible laissée inchangée à 40 euros.

L'établissement germanique juge que le départ de Daniel Grieder, le grand artisan du plan de redressement stratégique "Claim 5", ne fait que sceller le changement de pouvoir opérationnel chez Hugo.

Dans le juste prolongement des choses, DZ indique d'ailleurs s'attendre à ce que Frasers se rapproche progressivement du seuil des 75% au cours des prochains trimestres afin de mettre en place un contrat de contrôle (Beherrschungsvertrag).

La banque dit par ailleurs anticiper le rachat du bloc d'actions détenu par la famille d'origine vénitienne Marzotto (14%) au cours de l'été 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 11:47:00.

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