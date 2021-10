Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : relève ses perspectives pour l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 08:39









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé de 42% à 755 millions d'euros au 3ème trimestre 2021 (T3 2020 : 533 millions d'euros). Par rapport au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires a progressé de 7% à taux de change constant (T3 2019 : 720 millions d'euros). ' Cela est principalement dû à un développement particulièrement fort de l'activité en Europe et en Amérique ' indique le groupe. Hugo Boss a réalisé un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 85 millions d'euros au troisième trimestre 2021, nettement supérieur au niveau de l'année précédente (T3 2020 : 15 millions d'euros). Le groupe relève ses perspectives pour l'exercice en cours. La société prévoit désormais de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires d'environ 40% au cours de l'exercice 2021. Il s'attend à ce que toutes les régions contribuent à la croissance. La direction s'attend désormais à ce que l'EBIT de l'exercice 2021 se situe entre 175 et 200 millions d'euros (prévisions précédentes: entre 125 et 175 millions d'euros).

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA +2.55%