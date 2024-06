Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: nouveaux bureaux de 2600 m2 à Paris information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce l'installation de bureaux de 2 600 m², rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris, afin de 'renforcer l'engagement du groupe sur le marché français' et offrir 'un environnement idéal afin de présenter les marques Boss et Hugo à la presse et aux partenaires'.



L'ensemble composé de 3 bâtiments. Il comprend un hôtel particulier classé datant du début du XIXe siècle qui accueillera sur 5 niveaux le showroom commercial moderne de 1 200m².



Le bâtiment sera certifié HQE (Haute qualité environnementale) Bâtiment Durable.



Le nouveau bureau Western hub accueille 133 salariés qui travaillent dans différents services tels que le retail, la marchandise, le marketing, la presse, la stratégie digital et média, l'informatique et les ressources humaines.





