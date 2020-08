Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : les résultats trimestriels bien accueillis Cercle Finance • 04/08/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le titre Hugo Boss s'inscrit en hausse mardi matin à la Bourse de Francfort après la publication de résultats trimestriels bien accueillis par les analystes. Au titre du deuxième trimestre, le groupe de mode allemand a fait état d'une perte opérationnelle de 250 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 80 millions d'euros à la même époque de l'an dernier. Hugo Boss - dont près de 50% du réseau de distribution est resté fermé au cours du deuxième trimestre - indique que son chiffre d'affaires a chuté de 59% à 275 millions d'euros sur la période. Le spécialiste du prêt-à-porter haut de gamme assure néanmoins s'attendre à une amélioration 'graduelle' de ses performances au cours de la seconde partie de l'année. Dans une note diffusée ce matin, les analystes d'Invest Securities saluent notamment le redémarrage rapide de l'activité en Asie, faisant remarquer que le groupe a retrouvé une croissance à deux chiffres en Chine au mois de juin. Le titre gagnait près de 3% après cette publication, tandis que le marché boursier allemand perdait autour de 0,3%. Depuis le début de l'année, l'action perd encore plus de 45% de sa valeur.

