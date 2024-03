Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: le titre plonge, prévisions jugées décevantes information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le titre Hugo Boss plonge de plus de 17% jeudi à la Bourse de Francfort après avoir dévoilé des perspectives 2024 jugées décevantes à l'occasion de la publication de résultats annuels.



Vers 10h50, l'action du groupe de mode allemand dégringole de presque 18%, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 derrière Teleperformance.



Le spécialiste du luxe dit 'accessible' a déclaré ce matin s'attendre à un net ralentissement de sa croissance cette année, au vu notamment de la persistance de la faiblesse du moral des consommateurs.



Pour 2024, le groupe ne vise qu'une croissance de 3% à 6%, très inférieure au consensus de 9%, après avoir enregistré une croissance de 18% l'an dernier.



'C'est en-dessous de l'objectif d'une croissance proche de 10% espérée par les investisseurs', fait remarquer un trader.



Hugo Boss a également expliqué qu'au vu des incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de cinq milliards d'euros en 2025 pourrait être légèrement retardé.



Parallèlement à la publication de ses résultats, le groupe a annoncé que le mandat de son directeur général Daniel Grieder serait renouvelé jusqu'à la fin 2028.



Pour les analystes, l'entreprise va d'ores et déjà devoir se mettre à la recherche de son successeur.



'Il va fêter ses 67 ans cette année, ce qui signifie qu'il s'agira vraisemblablement de son dernier mandat, sachant qu'il pourrait ne pas aller jusqu'à son terme, selon nous', préviennent les équipes de Deutsche Bank.



Le titre, qui a perdu plus de 23% depuis le début de l'année, revient en direction de ses niveaux de la fin 2022.



