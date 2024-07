Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: le titre chute après la révision des prévisions information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -8% à la Bourse de Francfort après l'annonce des chiffres du 2ème trimestre 2024 et de la révision à la baisse des prévisions 2024.



Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti en baisse de 1 % à 1 015 millions d'euros au 2ème trimestre 2024, 'les conditions macroéconomiques et géopolitiques difficiles pesant sur la demande mondiale des consommateurs' indique le groupe.



La marge brute a augmenté de 50 points de base à 62,9 %. L'EBIT s'est élevé à 70 millions d'euros (-42%), reflétant une tendance à la baisse des ventes et des investissements stratégiques dans l'activité.



La groupe a révisé à la baisse ses perspectives financières pour l'exercice 2024. La direction s'attend désormais à ce que les ventes du Groupe soient en hausse de +1% à +4% pour atteindre un montant d'environ 4,20 milliards d'euros à 4,35 milliards d'euros (précédemment le chiffre d'affaires était attendu en hausse entre +3% et +6% à environ 4,30 milliards d'euros à 4,45 milliards d'euros).



Le groupe s'attend désormais à ce que l'EBIT pour l'ensemble de l'année 2024 évolue dans une fourchette de 15 % à +5 %, soit environ 350 à 430 millions d'euros (auparavant l'EBIT était attendu entre +5 % à +15 % pour atteindre environ 430 à 475 millions d'euros).



' En traduisant cette performance commerciale et en nous concentrant encore plus sur l'efficacité opérationnelle, nous avons la capacité de renouer avec une croissance rentable au second semestre' a déclaré Daniel Grieder, Directeur Général de Hugo Boss.





Valeurs associées HUGO BOSS 37,00 EUR XETRA -8,35%