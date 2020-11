Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : le bénéfice net trimestriel chute de 94% Cercle Finance • 03/11/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - Les ventes réalisées par Hugo Boss au 3e trimestre s'élèvent à 533 millions d'euros, soit un recul de 24% par rapport au 3e trimestre 2019 (720 millions d'euros) en devises ajustées. Dans le même temps, le commerce en ligne poursuit sa trajectoire de croissance à deux chiffres (+66% au 3e trimestre, soit le 12e trimestre consécutif de hausse), portées par la transition de la demande vers le numérique. Malgré le recul des ventes sur le continent américain (-41%) et en Europe (-21%) le résultat opérationnel (EBIT) du groupe retrouve le chemin du positif (+15 millions d'euros) mais reste loin de son niveau du 3e trimestre 2019 (83 millions d'euros). Le bénéfice net s'élève à 3 millions d'euros (soit un recul de 94% par rapport au 3e trimestre 2019), soit un BPA de 0,06 euro. Hugo Boss indique vouloir 'exploiter les opportunités commerciales mondiales au cours de l'important dernier trimestre de l'exercice 2020' tout en étant conscient de 'l'incertitude persistante concernant le développement futur de la pandémie.'

