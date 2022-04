Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss: lancement d'une plateforme de seconde main information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - Hugo Boss a annoncé jeudi qu'il allait proposer à ses clients d'acheter des articles de seconde main à partir d'une plateforme de revente haut de gamme dont le lancement est prévu au troisième trimestre.



Le groupe de prêt-à-porter allemand - qui explique vouloir s'engager en faveur de la mode circulaire - commercialisera sur le site 'Pre-Loved' une sélection de vêtements échangés par ses clients.



L'idée est de mettre en place un procédé simplifié devant permettre aux clients de renvoyer leurs articles en échange d'un bon d'achat qui pourra être utilisé sur le site en ligne, en boutique ou sur la nouvelle plateforme.



Dans un premier temps, ce service de revente - appelé à être géré par l'entreprise technologique et logistique en marque blanche Faume - sera proposé pour les vêtements, puis dans un second temps pour les accessoires.



Il sera d'abord lancé en France, avant de s'étendre à l'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'ici à 2025.





