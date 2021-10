Hugo Boss : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le groupe a publié jeudi soir un communiqué indiquant que le CA et l'EBIT du 3ème trimestre étaient au-dessus des attentes, de nature à amener le management à relever ses objectifs annuels 2021 (CA en croissance de +40% à tcc et EBIT compris entre 175mE et 200mE).

' Des chiffres encourageants qui nous conduisent à relever nos BNA 2021/22/23 de +17,6%/+7%/+6,9% et notre hypothèse de marge normative jugée désormais conservatrice d'un point ' indique Invest Securities.

' En dépit de ces éléments très favorables, notre objectif de cours est légèrement abaissé (50,8E vs 52,2E) avec la hausse sensible de la prime de risque et du taux sans risque depuis notre dernière actualisation (WACC à 7,01% vs 6,18% préc) et nous réitérons notre recommandation neutre ' rajoute Invest Securities.