Hugo Boss : gagne près de 10% en 48h après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre gagne encore 4,3% à la Bourse de Francfort après un gain de 5,2% hier suite à l'annonce de ses trimestriels. Invest Securities souligne que le marché a salué hier (+5,2%) des résultats du 1er trimestre 2021 meilleurs qu'attendus par le consensus et eux même. ' Ces derniers nous amènent à réviser en hausse notre BNA 2021 de +15,7%, sans conséquences au-delà. Une surprise à ne pas extrapoler toutefois compte tenu des fortes commandes par anticipation des distributeurs qui préparent la saison printemps été ' indique l'analyste. La mise à jour de son modèle par DCF avec un WACC de 6,13% (quasi inchangé) amène le bureau d'analyses à réitérer son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 39,9E (contre 38,4E). ' Deux catalyseurs seront à surveiller dans les mois à venir 1) la présentation au S2 21 de la feuille de route stratégique par le nouveau CEO 2) l'évolution des rumeurs spéculatives entourant le titre ' rajoute Invest Securities.

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA +1.47%