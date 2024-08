Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: fort recul des bénéfices, abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce que ses ventes ont atteint 1015 ME au 2e trimestre, en baisse annuelle de 1%.



Dans le même temps, l'EBIT affiche une contraction de 42%, à 70 ME, laissant apparaître un bénéfice net part du groupe de 37 ME, en recul de 51%, soit un BPA de 0,54 euro (-51%).



'Arès une période de forte dynamique du chiffre d'affaires, l'environnement du marché mondial s'est considérablement détérioré au premier semestre 2024. L'affaiblissement du sentiment des consommateurs sur la plupart des marchés a entraîné un ralentissement rapide de la croissance dans l'ensemble du secteur, auquel nous n'avons pas pu échapper complètement', explique Daniel Grieder, directeur général de Hugo Boss.



Dans ce contexte, Hugo Boss cible désormais pour 2024 des ventes en hausse de 1 à 4% pour 2024 (soit entre 4,2 et 4,35 MdsE), contre une hausse de 3 à 6% dans la précédente estimation.



Le résultat net annuel est attendu entre -15% à +5%, contre de +5% à +15% jusqu'alors.







Valeurs associées HUGO BOSS 39,29 EUR XETRA +6,91%