Hugo Boss: fin d'année 'exceptionnellement solide'

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de prêt-à-porter haut de gamme Hugo Boss a annoncé mardi avoir connu une fin d'année 2022 'exceptionnellement solide', ce qui lui a permis de dépasser les prévisions du consensus.



Son chiffre d'affaires est ainsi ressorti à 1,07 milliard d'euros sur le quatrième trimestre, en hausse de 18% d'une année sur l'autre, dont une croissance de 15% hors effets de change.



Il s'agit de la première fois dans l'histoire du groupe que le chiffre d'affaires dépasse le cap du milliard d'euros.



A titre de comparaison, le consensus attendait autour d'un milliard d'euros.



Hugo Boss a également indiqué que son bénéfice d'exploitation (Ebit) pour les trois derniers mois de l'année devrait progresser de 4% à 104 millions de dollars, selon des chiffres préliminaires.



Les analystes anticipaient un résultat de l'ordre de 96 millions d'euros.



A la suite de ces indications, l'action Hugo Boss grignotait près de 0,2% à la Bourse de Francfort.



Le groupe publiera ses résultats 2022 définitifs le 9 mars.





