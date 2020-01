Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : entouré après des chiffres préliminaires Cercle Finance • 21/01/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Hugo Boss grimpe de 4% à Francfort, entouré après la présentation de données préliminaires au titre de son quatrième trimestre 2019, dont un profit opérationnel en croissance de 9% à 122 millions d'euros. A 825 millions d'euros, le chiffre d'affaires de la maison de vêtements a augmenté de 5% en données brutes et de 4% à taux de changes constants, soutenu notamment par une croissance à deux chiffres en Grande-Bretagne et en France. Ainsi sur l'ensemble de l'année écoulée, Hugo Boss estime avoir réalisé un profit opérationnel de 333 millions d'euros et une croissance de 2% de ses ventes à taux de changes constants, ainsi qu'un free cash-flow en progression à 209 millions.

