Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : en hausse, boosté par un analyste Cercle Finance • 07/11/2019 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le titre Hugo Boss avance ce jeudi de près de +4,5%, poussé par l'analyste Jefferies, qui annonce initier la couverture du titre avec une recommandation 'achat'. 'Nous pensons qu'Hugo Boss peut affiner sa stratégie simplifiée de deux marques et atteindre une surperformance tant en numérique qu'en Asie Pacifique (...). La crise de confiance provoquée par l'avertissement sur les bénéfices d'octobre offre un point d'entrée attractif', estime le broker. Jefferies annonce ainsi un objectif de cours de 53 euros sur le titre.

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA -1.30%