Hugo Boss dépasse ses prévisions de bénéfices en 2025, malgré un marché de la mode difficile

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation annuel plus élevé que prévu, malgré un environnement de marché difficile.

La société a déclaré un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 391 millions d'euros (455 millions de dollars) pour 2025, en hausse par rapport aux 361 millions d'euros de l'année précédente, et au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 379 millions d'euros dans un sondage fourni par la société .

Les actions de la société, qui ont baissé de 2,5 % depuis le début de l'année, étaient en hausse de 4,4 % dans les premiers échanges à Francfort.

"2025 a une fois de plus mis en évidence la transformation rapide de notre industrie, façonnée par l'innovation technologique, l'évolution des préférences des consommateurs et l'incertitude macroéconomique et géopolitique permanente", a déclaré Daniel Grieder, président-directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Grieder a ajouté que 2026 sera une année de réalignement ciblé des marques et des canaux de distribution pour l'entreprise, ce qui aura un impact temporaire sur le développement du chiffre d'affaires et du résultat net.

Hugo Boss a lancé une nouvelle stratégie en décembre dernier, visant à renforcer la marque en améliorant les magasins, en se concentrant sur les catégories à forte croissance comme les chaussures et les accessoires, et en développant sa gamme de vêtements pour femmes.

Les groupes de luxe ont dû faire face à des dépenses de consommation plus restreintes, le secteur étant touché par le ralentissement de la demande de mode et d'accessoires, en particulier aux États-Unis et en Chine.

Le distributeur de mode haut de gamme a déclaré qu'il proposerait un dividende de 0,04 euro par action pour 2025, contre 1,40 euro l'année précédente.

La société allemande a également confirmé ses perspectives annuelles pour 2026, annoncées en décembre de l'année dernière.

(1 dollar = 0,8601 euro)