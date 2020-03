Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss : départ du directeur général fin septembre Cercle Finance • 23/03/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce que son directeur général (CEO) Mark Langer quittera le conseil de direction le 30 septembre prochain, par accord mutuel entre lui et le groupe. Le conseil de surveillance va immédiatement rechercher un successeur. La maison allemande de vêtements haut de gamme précise toutefois qu'au vu des défis actuels posés par la pandémie de coronavirus, Mark Langer continuera de jouer un rôle de consultant après le 30 septembre et aidera ainsi le groupe jusqu'à la fin de l'année.

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA -1.82%