Hugo Boss : délaissé après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Hugo Boss recule de 3% à Francfort, après la publication par le groupe de prêt-à-porter d'une perte nette de 219 millions d'euros pour l'année écoulée, contre un bénéfice de 205 millions en 2019, et d'un EBITDA en chute de 68% à 230 millions. Le chiffre d'affaires a reculé de 33% à 1,95 milliard d'euros (-31% hors effets de changes), reflétant les conséquences négatives de la pandémie 'devenues particulièrement évidentes en Europe et dans les Amériques'. Confiant que l'environnement mondial des ventes au détail s'améliorera progressivement au cours de l'année 2021, à partir du deuxième trimestre, Hugo Boss s'attend à ce que ses ventes et son EBITDA de 2021 soient bien supérieurs aux niveaux de l'exercice précédent.

Valeurs associées HUGO BOSS XETRA -3.59%