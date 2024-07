Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hugo Boss: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Hugo Boss recule de 1% à Francfort, pénalisé par des propos de Stifel qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' sur le titre de la maison de vêtements allemande, avec un objectif de cours ramené de 56 à 40 euros.



'L'action semble très bon marché, mais manque de catalyseurs pour une revalorisation, alors que les choses peuvent empirer avant de s'améliorer', juge le broker, qui réduit ses estimations de BPA de 15% pour 2024 et de 20% pour 2025.





Valeurs associées HUGO BOSS 35,56 EUR XETRA -1,30%