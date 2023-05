Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss: bien orienté après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 13:07









(CercleFinance.com) - Hugo Boss gagne 1% à Francfort, dans le sillage d'un relèvement par la maison de vêtements haut de gamme de ses objectifs pour l'ensemble de 2023, après un 'excellent démarrage' pour cette année au vu de ses résultats de premier trimestre.



Le groupe allemand anticipe désormais une augmentation de 10 à 20% de son profit opérationnel (EBIT) pour atteindre entre 370 et 400 millions d'euros, ainsi qu'une croissance de l'ordre de 10% de ses ventes, à un niveau d'environ quatre milliards d'euros.



Sur les trois premiers mois, Hugo Boss a réalisé un EBIT en hausse de 63% à 65 millions d'euros, et des ventes en augmentation de 25% (hors effets de changes) à 968 millions, 'avec des améliorations à deux chiffres dans chaque marque, région et canal'.





Valeurs associées HUGO BOSS XETRA +2.18%