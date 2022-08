Hugo Boss: bénéfice net plus que doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 10:17

(CercleFinance.com) - Hugo Boss publie un chiffre d'affaires de 878 ME au titre du 2e trimestre, en hausse de 40% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT a plus que doublé, passant de 42 ME à 100 ME, tandis que le bénéfice avant impôt progresse de 34 à 84 ME.



Hugo Boss enregistre finalement un bénéfice net de 60 ME, contre 25 ME douze mois plus tôt. Le BPA ressort ainsi à 0,83 euro, contre 0,34 au 2e trimestre 2021.



Pour l'exercice 2022, Hugo Boss cible une hausse des ventes de 20 à 25% par rapport à 2021, soit entre 3,3 et 3,5 MdsE, avec un bénéfice net compris entre 170 et 200 ME.