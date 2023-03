Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hugo Boss: 3,7 milliards d'euros de CA en hausse de 27 % information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 09:27









(CercleFinance.com) - Hugo Boss annonce des résultats ' records ' pour 2022 et un chiffre d'affaires du Groupe ajusté des effets de change à 3,7 milliards d'euros, en augmentation de 27 %.



Malgré des investissements importants dans l'entreprise, l'EBIT augmente de 47 % pour atteindre 335 millions d'euros sous l'effet d'une forte dynamique de la ligne de tête.



En conséquence, la marge EBIT du groupe a sensiblement augmenté, de 100 points de base, pour atteindre un niveau de 9,2 % (2021 : 8,2 %). Dans le même temps, la marge brute du groupe est restée stable à 61,8 %.



' Grâce à l'exécution rigoureuse de notre stratégie 'CLAIM 5', nous avons fait de 2022 une année record. Notre refonte de la marque a renforcé la puissance des marques Boss et Hugo et posé des bases solides pour continuer à exploiter notre potentiel ', commente Daniel Grieder, directeur général de Hugo Boss.



La poursuite de cette stratégie reste l'objectif principal en 2023. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires à un taux de pourcentage à un chiffre moyen et l'augmentation de l'EBIT de +5% à +12% pour atteindre un niveau de 350 millions d'euros à 375 millions d'euros.





