Huawei prévoit que des milliards d'agents domineront le trafic lié à l'IA d'ici 2035

Le géant chinois Huawei prévoit que les agents autonomes représenteront plus de 90 % du trafic mondial de jetons d'IA d'ici 2035, ce qui nécessitera une augmentation considérable de la puissance de calcul ainsi que de nouveaux systèmes pour garantir la sécurité et le contrôle des logiciels indépendants.

La consommation annuelle de jetons d'IA, ces unités que les modèles traitent lorsqu'ils reçoivent et génèrent des informations, va exploser au cours de la prochaine décennie, à mesure que les agents percevront en permanence leur environnement, raisonneront, prendront des décisions et feront appel à des outils externes, a déclaré mercredi le géant chinois de la technologie et des télécommunications.

Des chercheurs et dirigeants de premier plan dans le domaine de l'IA aux États-Unis ont appelé à ralentir le développement de ces technologies de pointe à la suite d'incidents impliquant des agents incontrôlés et d'avertissements selon lesquels les futurs systèmes capables de faire fonctionner de manière autonome du matériel informatique et d'acquérir des ressources pourraient devenir difficiles à contrôler pour les humains.

Le rapport de Huawei intitulé « Intelligent World 2035: Turning Vision into Action » (Un monde intelligent en 2035: passer de la vision à l'action) n'appelle pas à ralentir le développement. Au contraire, il part du principe que les capacités et le déploiement des agents vont connaître une expansion spectaculaire et cite la sécurité et la protection de la vie privée des agents autonomes parmi les dix technologies nécessaires pour soutenir cette évolution.

Cette approche reflète un clivage plus large concernant le rythme de développement de l'IA. Alors qu'une partie du secteur technologique américain débat de la mise en place de limites coordonnées quant à la vitesse à laquelle les capacités de pointe s'améliorent, la Chine a généralement cherché à accélérer l'adoption de l'IA dans l'ensemble de son économie, tout en élaborant des normes techniques pour faire face aux risques émergents.

Huawei a déclaré que le passage de l'IA dans le monde physique serait essentiel pour parvenir à l'intelligence artificielle générale (AGI), qui désigne généralement des systèmes capables d'effectuer un large éventail de tâches à un niveau égal ou supérieur à celui des humains.

HUAWEI PRÉVOIT 900 MILLIARDS D'AGENTS D'IA D'ICI 2035

Le rapport de Huawei s'appuie sur ses prévisions antérieures selon lesquelles 900 milliards d'agents d'IA pourraient être actifs à l'échelle mondiale d'ici 2035, soit environ 100 fois la population humaine prévue.

Huawei déploie également des agents dans le cadre de sa stratégie de sécurité. L'entreprise a lancé en avril une plateforme autonome d'opérations de sécurité utilisant des agents de détection et d'intervention pour repérer les cybermenaces et y répondre, et a publié des propositions concernant des pare-feu basés sur l'IA destinés à protéger les systèmes d'IA des entreprises.

Guo Ping, président du conseil de surveillance de Huawei, a déclaré mardi dans un message adressé aux employés que l'entreprise considérait l'IA comme sa « plus grande opportunité » et souhaitait que son infrastructure informatique devienne l'équivalent chinois du géant américain des puces électroniques Nvidia NVDA.O .

par Eduardo Baptista

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))