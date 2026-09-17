Huawei prévoit de lancer de nouvelles puces d'intelligence artificielle en 2027 et vise Nvidia

Huawei Technologies HWT.UL lancera deux nouveaux semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle en 2027, a déclaré jeudi le président par rotation David Wang, alors que le géant technologique chinois renforce son activité de calcul IA et cherche à concurrencer le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O .

Huawei prévoit de lancer le 960DT au premier trimestre 2027 et l'Ascend 960PR au troisième trimestre, a précisé M. Wang.

L'entreprise travaille également sur des solutions permettant de connecter un très grand nombre de puces d'IA, afin qu'elles puissent fonctionner ensemble comme un seul et même système informatique de plus grande envergure. La plupart des programmes d'IA avancés nécessitent une puissance de calcul supérieure à celle qu'une seule puce peut fournir.

M. Wang a déclaré lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un événement organisé par l'entreprise à Shanghai que la technologie UnifiedBus de Huawei constituerait un maillon essentiel de la prochaine génération de grands systèmes d'IA de l'entreprise. Cette technologie est destinée à aider les puces à partager des informations et à fonctionner ensemble plus efficacement.

Huawei a développé 11 semi-conducteurs basés sur la technologie UnifiedBus destinés à ses grands systèmes, a précisé M. Wang. Ses plus grands systèmes interconnectés, que l'entreprise appelle des "superclusters", peuvent prendre en charge jusqu'à 1 million de processeurs d'IA, a-t-il ajouté.

Huawei a livré plus de 1 000 systèmes interconnectés de plus petite taille, appelés "supernœuds", à plus de 370 clients, a précisé M. Wang. Un supernœud est un système qui rassemble de nombreuses puces d'IA pour accomplir une même tâche. M. Wang n'a pas précisé combien de puces pouvaient être connectées au sein d'un même supernœud, ni nommé de clients, ni fourni de ventilation des livraisons.

HUAWEI, ACTEUR DE LA POUSSÉE CHINOISE EN MATIÈRE D'IA

Les États-Unis et la Chine se livrent à une course au développement des puces, des centres de données et des logiciels qui sous-tendent l'intelligence artificielle.

Washington a imposé des contrôles à l'exportation qui restreignent l'accès de la Chine à certaines puces informatiques de pointe et à certains équipements de fabrication de semi-conducteurs, tandis que les entreprises et les décideurs politiques chinois ont mis davantage l'accent sur le développement d'alternatives nationales.

La capacité à interconnecter des puces est donc devenue de plus en plus cruciale pour les entreprises technologiques chinoises.

Si elles ne peuvent pas acheter librement les puces étrangères les plus avancées, elles peuvent chercher à obtenir davantage de puissance de calcul en regroupant un plus grand nombre de puces disponibles localement au sein d'un même système. Mais cette approche ne fonctionne bien que si les puces peuvent échanger des informations suffisamment rapidement.

Les contrôles à l'exportation américains ont contribué à faire de Huawei un fournisseur chinois de premier plan en matière de puces d'IA. L'entreprise doit toutefois faire face à un leader bien établi sur le marché, Nvidia, dont les outils matériels et logiciels sont largement utilisés par les développeurs du monde entier.

Une solide base de développeurs sera essentielle pour permettre à Huawei de rendre son matériel plus facile à utiliser. M. Wang a indiqué que l'écosystème de puces d'IA de Huawei comptait 5 270 développeurs actifs par mois.

par Che Pan, Casey Hall et Eduardo Baptista

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))