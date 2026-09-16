Huawei prévoit 900 milliards d'agents IA actifs d'ici 2035

par Eduardo Baptista

Huawei prévoit que les agents autonomes représenteront plus de 90% du trafic mondial de tokens IA d'ici 2035, ce qui nécessitera une augmentation considérable de la puissance de calcul ainsi que de nouveaux systèmes pour en garantir la sécurité.

La consommation annuelle de jetons d'intelligence artificielle (tokens IA), ces unités de données traitées par les modèles afin d'interpréter et de générer, va exploser au cours de la prochaine décennie, a déclaré mercredi le géant chinois de la technologie et des télécommunications.

Ce phénomène va s'opérer à mesure que les agents continuent à percevoir leur environnement, à raisonner, à prendre des décisions et à faire appel à des outils externes, a ajouté Huawei.

Aux États-Unis, d'éminents chercheurs et dirigeants du secteur de l'IA ont appelé à ralentir le développement de ces technologies de pointe, à la suite d'incidents impliquant des agents rebelles et d'avertissements selon lesquels les futurs systèmes capables de faire fonctionner de manière autonome du matériel informatique et d'acquérir des ressources pourraient devenir difficiles à contrôler par les humains.

Le rapport de Huawei intitulé "Intelligent World 2035 : Turning Vision into Action" (Un monde intelligent en 2035 : Mettre en oeuvre une vision) n'appelle pas à ralentir le développement.

Au contraire, il part du principe que les capacités et le déploiement des agents vont connaître une expansion spectaculaire, tout en citant la sécurité et la protection de la vie privée des agents autonomes parmi les dix technologies nécessaires pour soutenir cette évolution.

Malgré le débat qui fait rage depuis quelques jours sur la nécessité ou non d'un ralentissement, la Chine a généralement cherché à accélérer l'adoption de l'IA dans l’ensemble de son économie, tout en élaborant des normes techniques pour faire face aux risques émergents.

Huawei a déclaré que l’intégration de l’IA dans le monde physique serait essentielle pour parvenir à l’intelligence artificielle générale (IAG), qui désigne généralement des systèmes capables d’effectuer un large éventail de tâches à un niveau égal ou supérieur à celui des humains.

HUAWEI PRÉVOIT 900 MILLIARDS D'AGENTS IA D'ICI 2035

Le rapport de Huawei s’appuie sur ses prévisions antérieures selon lesquelles 900 milliards d’agents d’IA pourraient être actifs à l’échelle mondiale d’ici 2035, soit environ 100 fois la population humaine prévue.

Huawei déploie également des agents dans le cadre de sa stratégie de sécurité. L’entreprise a lancé en avril une plateforme autonome d’opérations de sécurité utilisant des agents de détection et d’intervention pour repérer les cybermenaces et y répondre, et a publié des propositions concernant des pare-feu IA destinés à protéger les systèmes IA des entreprises.

Guo Ping, président du conseil de surveillance de Huawei, a déclaré mardi à ses employés, dans un message rendu public, que l’entreprise considérait l’IA comme sa "plus grande opportunité" et souhaitait que son infrastructure informatique devienne l’équivalent chinois du géant américain des puces électroniques Nvidia NVDA.O .

(Rédigé par Eduardo Baptista ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)